Toyota toont conceptversie van supercar

Toyota heeft duidelijk grote ambities om eindelijk de 24 Uren van Le Mans te winnen. De kans dat het dit jaar lukt, is overigens erg groot. De constructeur heeft de voorbije jaren al heel wat ervaring opgedaan en won overigens reeds andere etmaalraces. Enkel in Le Mans ging het elke keer mis, ondanks de meer dan verdienstelijke pogingen.

De winstkansen zijn dit jaar overigens een stuk groter omdat de overige belangrijke concurrenten in de LMP1 (koningsklasse) zoals Audi en Porsche zich hebben terug getrokken. De enige andere Japanse constructeur die ooit op het circuit van Sarthe kon winnen, was Mazda.

De supercar die in de Toyota fan village wordt getoond in Le Mans is de GR Super Sport Concept werd voor het eerst te zien was op het autosalon van Tokio in januari. De bolide wordt aangedreven door een 2,4 liter grote V6 bi-turbomotor die 1.000 pk levert. Het gaat overigens om een hybride motorisatie die nauw verwant is met de hybride aandrijflijn waarmee het GAZOO-racingteam van Toyota aantreedt in Le Mans.(Belga)