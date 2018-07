Toyota Supra krijgt première in Goodwood

De langverwachte sportwagen van Toyota zal in prototypevorm de klimkoers van het festival afwerken met hoofdingenieur Tetsuya Tada en Master Driver Herwig Daenens aan het stuur. Nadat Toyota de nieuwe Supra in maart van dit jaar aankondigde op het autosalon van Genève, bevestigt de constructeur nu dat het model trouw zal blijven aan zijn roots als een pure volbloedsportwagen met een voorin geplaatste zescilinder-in-lijn en achterwielaandrijving. De ontwikkeling verliep samen met BMW, dat zijn opvolger van de Z4 weldra uitbrengt.

Het prototype van de Toyota Supra zal in Goodwood nog gecamoufleerd zijn met de bekende zwarte, rode en witte kleuren van Toyota Gazoo Racing, maar wijkt wellicht weinig af van de finale productieversie die zo goed als klaar is, aangezien het nieuwe model in de eerste helft van 2019 op de markt komt.

Naast de kennismaking met de nieuwe Toyota Supra, kunnen de fans in Goodwood hun ogen verder de kost geven met de aanwezigheid van de Toyota GR Supra Racing Concept, die het potentieel voor een uiterst performant competitiemodel toont, en de TS050 Hybrid met het startnummer 8 waarmee Toyota onlangs zijn eerste overwinning in de 24 Uren van Le Mans behaalde.(Belga)