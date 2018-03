Toyota stopt met diesels, maar niet helemaal

Dit is duidelijk koren op de molen van de non-believers in dieseltechnologie, want zij zien dit als een duidelijk gevolg van het dieselgate-schandaal dat vooral de Europese constructeurs trof. Feit is dat Toyota - en bij uitbreiding heel wat andere Japanse autoconstructeurs - in het verleden altijd koele minnaars waren van dieseltechnologie. Ze bouwden diesels uit economische noodzaak, maar deze motoren moesten meestal zowel qua prestaties als op vlak van verbruik het onderspit delven in vergelijking met Europese zelfontbranders. Meer nog, op dit ogenblik bouwt Toyota nog nauwelijks eigen dieselmotoren. De meeste dieselmotoren worden aangekocht bij BMW en motorisaties kopen, is voor een constructeur vaak een dure zaak waardoor de winst op de verkochte modellen daalt. Er is dus ook een economische beweegreden om de dieselverkoop te staken.

De dieselmotoren die Toyota in eigen regie bouwt (die van de Hilux-bestelwagen en de Land Cruiser terreinwagen, nvdr.) blijven immers wél in het gamma. Toyota snijdt ook niet in eigen vlees, want de constructeur biedt al jaren een diesel-alternatief in de vorm van de hybride aandrijfsystemen die een benzinemotor combineren met een elektrische motor. Dit type aandrijving is de voorbije jaren ook al veel belangrijker geworden (meer dan 1/3) in de productmix van het merk, daar waar de diesels nog amper goed waren voor 10 procent van de verkochte Toyota's.(Belga)