Toyota steunt Rode kruis-stickercampagne

Toyota steunt dit jaar voor het eerst deze veertiendaagse stickeractie die voor het Rode Kruis in middels een traditie is geworden. "Toyota wil deze organisatie graag ondersteunen door de hoofdprijs van hun tombola te leveren", stelt Timothy Manuel, managing director bij Toyota en Lexus Belux. De constructeur wil deze prijs duidelijk in een groen jasje steken door een hybride versie van de compacte Yaris te voorzien.

Deze Yaris heeft een compacte benzinemotor en een elektromotor die vooral ondersteunend werkt bij het vertrekken en het versnellen. Het gaat om een auto die zijn elektriciteit (voor de elektro-aandrijving) recupereert bij het vertragen en het remmen. Het is geen hybrid waarvan je de batterij aan het stopcontact bijlaadt. De stroom die hij gebruikt is perfect groen omdat het in feite om "gerecycleerde remenergie" gaat die bij traditioneel aangedreven auto's verloren gaat. Het Rode kruis verkocht vorig jaar 650.000 sticker, goed voor een opbrengst van 3,25 miljoen euro. Deze middelen worden gebruikt om hulpverleners - die bijvoorbeeld op festivals worden ingezet - het nodige materieel te verschaffen.(Belga)