Toyota stelt nieuwe Corolla Touring Sports voor in Parijs

De nieuwe hatchback die eerder dit jaar in Genève zijn opwachting maakte, krijgt op het autosalon van Parijs 2018 het gezelschap van de nieuwe Corolla Touring Sports. Deze nieuwe break tapt uit hetzelfde designvaatje met een modern, strak en sportief lijnenspel. De in Europa ontworpen en ontwikkelde Touring Sports is een sleutelmodel voor Toyota en wil scoren met een sterke combinatie van praktische kenmerken en een aantrekkelijke stijl.

Ook de Corolla Touring Sports bant de diesel en focust op hybride technologie met slechts één conventionele motor, een 1,2-liter turbobenzine met 116 pk, en naar keuze een 1,8- of 2,0-liter hybride krachtbron met respectievelijk 122 of 180 pk, die een unieke combinatie van efficiëntie en prestaties leveren. Daarnaast moet het nieuwe Toyota New Global Architecture (TNGA) GA-C-platform een hoog niveau van rijcomfort, stabiliteit, wegligging en rijplezier verzekeren.

De Corolla Touring Sports heeft de gebogen daklijn van een elegante, maar toch robuuste shooting brake. Aan de achterzijde onderscheidt het design zich door de gespierde achterflank, de ver uit elkaar geplaatste led-lichtblokken en de schuin geplaatste achterruit. De break heeft een wielbasis van 2700 mm die borg staat voor veel beenruimte voor de achterpassagiers in het nieuwe interieur dat een ruime, moderne en keurig afgewerkte reisomgeving vormt. Dit model biedt een afstand van 928 mm tussen de voorzetel en de achterbank, voor maximale beenruimte achterin, en een royaal koffervolume van 598 liter met talrijke praktische hulpmiddelen. (Belga)