Toyota in Frankfurt: verrassingen allerhande !

Toyota gelooft meer dan ooit in het potentieel van de hybride aandrijving en toont dat andermaal met de nieuwe Toyota C-HR Hy-Power conceptwagen. Het gaat om een studiemodel dat in het Europese designcentrum (ED2) van de constructeur werd ontwikkeld. De wagen "wil emotie uitstralen en de kracht benadrukken die het design van de CH-R uitstraalt", dixit de constructeur. Het is in elk geval de voorbode van een nieuwe generatie hybride motorisaties.

Toyota zal er wellicht ook een krachtigere versie voorstellen van de jongste SUV van het merk. Los daarvan toont Toyota ook zijn nieuwe Land Cruiser; de opvolger van het legendarische 4x4-model wordt overigens in wereldpremière getoond. Omdat het koetswerk op een echt chassis wordt gemonteerd, is hij uniek in zijn segment.

Tot slot zet Toyota de Yaris GRMN onder de spots. De WRC-versie van deze stadsmus doet het uitstekend in het hoogste niveau van de rallysport en naar aanleiding daarvan lanceert Toyota deze hot hatch.(Belga)