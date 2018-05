Toyota hybrids verkopen als zoete broodjes

Deze resultaten zijn interessant, maar niet echt verwonderlijk want Toyota heeft niet alleen een erg breed gamma van betaalbare hybride (benzinemotor + elektromotor) modellen, het positioneert deze aandrijving ook als een volwaardig dieselalternatief. De best verkopende hybride Toyota is de C-HR met 1.307 verkochte exemplaren.

Deze C-HR is een cross-over in het C-segment met een haast futuristisch uiterlijk. Op de tweede plaats staat de meer klassieke Auris (1.165 stuks) en op de derde stek staat de compacte Yaris. Toyota biedt hier een uniek aanbod door ook in het kleinere B-segment dergelijke gesofisticeerde technologie aan te bieden. Zelfs premiumspelers reserveren dergelijke technologie slechts voor grotere (lees: duurdere) marktsegmenten.

Volgens een bevraging van Toyota is het ecologische aspect bij de aankoop van een wagen belangrijk voor 74% van de Belgen. Dat vertaalt zich ook in hun aankoopgedrag, want meer dan de helft van de nieuw verkochte Toyota's (56,8%) heeft een hybride motorisatie. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Toyota marktleider is voor dit type voertuig.(Belga)