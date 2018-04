Toyota GR Supra Racing Concept voor Gran Turismo Sport

De Toyota GR Supra Racing Concept heeft de motor voorin en wordt aangedreven op de achteras en is conform het Grand Touring Endurance (GTE) reglement. Hij oogt ook heel opvallend, want zijn design is geïnspireerd op dat van bolides die we op racetracks zien. Hij maakt bovendien gebruik van composietmaterialen die hem erg licht en bijzonder rigide maken. Deze concept werd tot in de details uitgewerkt voor het spel. Zowel het koetswerk als cockpit werden ontwikkeld voor de competitie, wat het videospel tot een ongelooflijke ervaring maakt. De spelers kunnen deze concept op de meest uiteenlopende virtuele circuits tot het uiterste drijven. Het spel werd ontwikkeld door Polyphony Digital Inc. en Grand Turismo werd 20 jaar geleden gelanceerd. Inmiddels is het spel bekend bij talloze gamers wereldwijd. Met de lancering van deze conceptversie wil Toyota de Supra nieuw leven inblazen. Dit is één van de meest legendarische sportieve modellen van de Japanse constructeur. De ontwikkeling van dit nieuwe model is nog steeds gaande, maar de lancering is nabij, stelde Johan Van Zyl, president en CEO van Toyota Motor Europe op het salon van Genève.(Belga)