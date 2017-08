Toyota en Mazda gaan samenwerken

Met het oog op de uitdagingen die de autosector te wachten staan, kan je wellicht als "stand alone" merk niet overleven. De weg naar een doorgedreven elektrificatie en het gegeven dat verbrandingsmotoren in het algemeen en dieselmotoren in het bijzonder steeds meer onder druk komen te staan, maakt de toekomst voor autoconstructeurs complex en duur.

In een eerste fase zullen beide constructeurs een nieuwe fabriek in Noord-Amerika bouwen waar zowel Toyota als Mazda zal produceren. De productiesite zou in 2021 operationeel moeten zijn. Verder zullen beide merken samenwerken om technologie voor elektrische auto's te ontwikkelen. Er wordt ook samengewerkt op vlak van connectiviteit en rijhulpsystemen. Toyota zou een participatie van ongeveer 5% nemen in Mazda. Mazda van zijn kant zou een veel kleiner aandeel hebben (0,25%) in Toyota maar de marktwaarde zou overeen komen. Op de Japanse markt werken beide constructeurs vandaag al samen voor de hybride aandrijfsystemen in de Mazda 3 en er bestaan ook al synergieën met de Mazda 2. (Belga)