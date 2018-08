Toyota Corolla krijgt weer volledig aanbod

Toyota gaf zijn vijfdeurs hatchbak in 2007 de naam Auris en scheidde die versie daarmee duidelijk af van de vertrouwde Corolla-familie, die verder door het leven ging als vierdeursberline.

Dat hoofdstuk wordt nu weer afgesloten, want de opvolger van de Auris zal eveneens de benaming Corolla krijgen. Dat label zal bij de lancering van de nieuwe generatie in 2019 zowel de vijfdeurs, vierdeurs als break omvatten. De nieuwe Corolla-familie wordt in oktober op het autosalon van Parijs voorgesteld.

In Frankrijk toont Toyota ook de Touring Sports breakversie, terwijl er later eveneens een nieuwe vierdeursberline bijkomt. Alle varianten staan op het nieuwe modulaire platform van het merk: Toyota New Global Architecture (TNGA).(Belga)