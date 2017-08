Touring klaagt chaos rond lage-emissiezones aan

Mobiliteitsorganisatie Touring vreest dat het instellen van lage emissiezones in steden voor chaos gaat zorgen waar niemand nog wijs uit raakt. 'Nu al blijken er enorme verschillen te bestaan tussen wat in Antwerpen mag en wat er in Brussel zal mogen vanaf volgend jaar', stelt Touring in een persbericht.

'Uit onze nieuwste online bevraging blijkt dat slechts 13 procent van de weggebruikers een lage emissiezone een goede maatregel vinden tegen de dieselvervuiling, terwijl 66 procent vindt dat daarvoor beter strengere normen worden opgelegd aan de constructeurs. En dat heeft alles te maken met de onduidelijkheid van de systemen', aldus Touring.

Volgens Touring heeft de overheid de kans gemist om de criteria duidelijk te omschrijen in een kaderwet. 'Als één land zoals België, er nog niet in slaagt om enige harmonisering op te leggen aan de steden en enige structuur te krijgen in het verhaal, dan vragen we ons af hoe dat ooit Europees zal kunnen.'

'De ene lidstaat werkt met stickers, de andere met nummerplaatcontrole. In de ene zone mag men wel binnen mits betaling, in de andere dan weer niet. Er is een ware kakofonie van reglementen en verkeersborden. Ook in ons land zal het bord weer anders zijn dan bestaande borden in onze buurlanden', aldus de mobiliteitsorganisatie, die de overheden oproept om rond te tafel te zitten en een en ander bij te sturen.