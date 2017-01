Tommelein: 'Kilometerheffing voor personenwagens moet ook rekening houden met milieuvriendelijkheid'

Er rijden nu 5.194 elektrische wagens in België, waarvan 3.732 in Vlaanderen. Ons land telt ook 5.372 voertuigen op aardgas, meer dan een verdubbeling in een jaar tijd.

'Een gevolg van onze groene fiscaliteit', zei Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) tijdens zijn bezoek aan het Autosalon van Brussel.

Fiscale voordelen

Voor personenwagens met een groene aandrijving bestaat al sinds vorig jaar een gunstige fiscaliteit en vanaf 1 juli geldt dat ook voor lichte vrachtwagens.

Tommelein wil dat een eventuele kilometerheffing voor personenwagens rekening houdt met de milieuvriendelijkheid van de voertuigen. 'De uitstoot moet sowieso in de berekening, maar de invoer van die heffing is een zaak voor de volgende legislatuur', zegt hij maandag. Of zijn partij met het voorstel naar de kiezer trekt in 2019 is nog geen uitgemaakte zaak.

Leasingwagens

Tommelein gaat ook samenzitten met Wallonië en Brussel om uit de impasse van de leasingwagens te raken. Voor die sector is er nog steeds geen groene fiscaliteit, omdat er geen akkoord is tussen de gewesten. Het is een publiek geheim dat Wallonië en Brussel dwars liggen omdat alle leasingmaatschappijen in Vlaanderen zijn gevestigd.

'Ik heb mijn collega Guy Vanhengel uit de Brusselse regering gevraagd om snel een vergadering te organiseren', zegt Tommelein.