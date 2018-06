"Testrijders" huren en delen Nissan Leaf

Dit project wordt voor het eerst georganiseerd in Vlaams-Brabant. De campagne zal vervolgens naar andere Vlaamse provincies worden uitgebreid.

Laurien Spruyt, verantwoordelijke voor mobiliteit bij de Bond Beter Leefmilieu, legt uit: "Bond Beter Leefmilieu ijvert vooral om zich meer te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer te verplaatsen. Als mensen toch voor de auto kiezen, kan het maar beter een deelwagen of een elektrische auto zijn. Hoe meer mensen dit doen, hoe beter de luchtkwaliteit zal worden. Daarom zijn we op zoek naar 10 bijkomende kandidaten die een "Testrijders"-auto willen huren via Car Amigo zodat ook zij de voordelen en het rijplezier van elektromobiliteit kunnen ervaren."

De provincie Vlaams-Brabant subsidieert het project met 53.000 euro en de Vlaamse Overheid past 98.250 euro bij. Deze nieuwe Nissan Leaf maakt elektrisch rijden erg toegankelijk voor een breed publiek omwille van de werkelijke autonomie (gemeten volgens WLTP-rijcyclus) van 270 km. Zo kan iedereen zijn trajecten met een gerust gemoed afleggen.(Belga)