Tesla lanceert Supercharger in Antwerpen

Deze nieuwe Supercharger telt ruim 10 snelladers en werd geïnstalleerd op een strategische locatie langs de as die Brussel verbindt met Noord-Europa, maar die ook aansluiting biedt met West-Vlaanderen en Nederland. Via dit laadpunt kunnen eigenaars van een Tesla Model S en een Model X hun wagen bijladen in enkele minuten in plaats van in enkele uren.

Het gaat om de negende Supercharger in België en de overige installaties staan in Aartselaar, Machelen, Nijvel, Aarlen, Heusden-Zolder, Verviers, Aalst en Lokeren. Ze vormen een netwerk van 390 laadpunten, verspreid over heel Europa. Elk laadpunt ligt in de buurt van een restaurant of een winkelcentrum en beschikt over een wifi hotspot.

Het Europese netwerk van Superchargers groeit gestaag en maakt het mogelijk om elektrisch van Noord- naar Zuid-Europa te rijden. Elk laadpunt wordt aangeduid op Google Maps via het 17 inch scherm van de Tesla Model X en Model S.(Belga)