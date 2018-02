Techrules gelooft nog steeds in de elektrische turbine

Dit jaar stelt Techrules in Genève de Ren RS voor. Dit is een eenzitter "raceversie" van de bolide die reeds tijdens de vorige editie van het Zwitserse autosalon werd getoond, maar dan als weguitvoering. Techrules is een Chinees bedrijf dat keihard werkt aan de ontwikkeling van een innovatieve elektrische hypercar. Zijn elektromotoren (4 of 6 naargelang de configuratie) worden van stroom voorzien door een turbine die als range extender dienst doet.

Het bijzondere aan deze turbine, die fungeert als generator voor de oplading van het 28 kWh batterijpakket, is dat ze gebruik maakt van diesel als brandstof in de Ren RS! Met 80 liter diesel kan deze bolide ongeveer 1.200 kilometer afleggen. Dat is bijzonder weinig voor een sportwagen met 1.305 pk, die een top kan bereiken van 330 km/u en van 0 tot 100 km/u spurt in 3 seconden.

Voor het design deed Techrules beroep op de ontwerpers Fabrizio en Giorgetto Giugiaro. Het bedrijf wil zoveel mogelijk media-aandacht krijgen voor de mogelijkheden van deze turbine, die misschien ook een toekomst wacht in de autosport met de Ren RS. In ieder geval koestert de onderneming uit Peking grote commerciële ambities. Daarvoor worden weldra ook compactere en minder spectaculaire varianten van dit type turbine gelanceerd, die ook normale auto's en allerlei industriële machines kunnen aandrijven (Belga)