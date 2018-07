T-Cross wordt kleinste SUV van Volkswagen

Het SUV-aanbod van Volkswagen krijgt er weldra een vijfde model bij, naast de bekende T-Roc, Tiguan, Tiguan Allspace en Touareg. De T-Cross verruimt het aanbod onderaan en wordt dus de kleinste SUV in de VW-brochure. Dit model is qua stijl afgeleid van de opvallende concept car die in 2016 op het Autosalon van Genève werd getoond, en bevindt zich nu in zijn finale ontwikkelingsfase voor de lancering dit najaar.

Volkswagen introduceert de T-Cross met de slogan "I am more than one thing", die volgens het merk te begrijpen is als een statement: hij biedt meer dan wat in dit segment gebruikelijk is maar zal tegelijkertijd niet meer kosten. De T-Cross is 4,107 meter lang, altijd op de voorwielen aangedreven, functioneel uitgedacht en helemaal afgestemd op het leven in de stad.

Het modulaire MQB-platform zorgt voor verrassend veel ruimte in het interieur, dat een in de lengte verstelbare achterbank krijgt voor meer ruimte voor de knieën of meer ruimte in de koffer. De voordelen van het MQB-platform komen ook op andere vlakken tot uiting. De T-Cross wordt hiermee een van de veiligste voertuigen in zijn klasse, verzekerd van uitstekende crasheigenschappen en een grote verscheidenheid aan rijhulpsystemen. Het klikt allemaal zeer veelbelovend.(Belga)