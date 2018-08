Suzuki Vitara krijgt facelift

De vernieuwde versie van de Vitara is te herkennen aan het nieuwe radiatorrooster dat wordt voorzien van verticale verchroomde lamellen. Ook onderaan de vormbumper zien we glimmend chroom. Achteraan worden led lichtunits gemonteerd met drie opvallende lijnen en ook de rest van de achterbumper en dan vooral de beschermplaat werd op de tekentafel gelegd. Voortaan is het panoramische zonnedak ook beschikbaar op de GLX.

Het interieur kan rekenen op een kwalitatief betere afwerking met onder andere een nieuw 4,2 inch LCD kleurenscherm in het instrumentencluster. Ook onder de motorkap zien we vernieuwing, want de 1.4 turbomotor op benzine die tot nu toe enkel in de "Vitara S" werd aangeboden, is nu ook in de overige Vitara-modellen beschikbaar.

Ook de compacte 1.0 driecilinder turbo benzinemotor is beschikbaar. Om die reden komt de 'S'-versie te vervallen en een dieselversie wordt niet voorzien. Suzuki voorziet ook bijkomende rijhulpsystemen zoals een actieve snelheidsregelaar met stop & go-functie. Verder is er een dodehoekassistent en verkeersbordherkenning.(Belga)