Suzuki lanceert Swift Sport

Dat is dus een beste competitieve prijs voor deze compacte, sportieve Japanner, die als vijfdeurs ook polyvalent en ruim genoeg is om als kleine gezinswagen dienst te doen. Daarmee zet Suzuki een traditie verder, want niet alleen hadden de vorige generaties van de Swift een Sport in het aanbod, ook de allereerste Swift pakte in 1988 al uit met een snelle GTI.

Deze Swift Sport is een 'image builder' voor Suzuki, dat graag herinnert aan de successen in de rallysport van dit model een tiental jaar geleden. Vandaar dat de nieuwe Swift Sport wordt gelanceerd in het felle, opvallende geel, dat verwijst naar de rallybolides van weleer. Uiteraard zijn er nog verscheidene andere, discretere laktinten verkrijgbaar.

Onder de motorkap schuilt een 140 pk en 230 Nm sterke 1,4 liter Boosterjet die gekoppeld is aan een handgeschakelde zesversnellingsbak. Aangezien de nieuwe Swift Sport 80 kilogram verloor en nu slechts 975 kilogram op de weegschaal zet, stuurt hij zeer dynamisch en zet hij pittige prestaties: de sprint van 0 tot 100 km/u lukt in 8,1 seconden en topsnelheid bedraagt 210 km/u. Voeg daarbij nog goed ondersteunende en lekker zittende kuipstoelen, een voldoende strakke ophanging en breder rubbers die een goede grip verzekeren, en het is duidelijk dat de koper een degelijke en betaalbare allround sportwagen in handen krijgt.

De lanceringsprijs van de compleet uitgeruste Swift Sport bedraagt 21.224 euro. Later zal het prijskaartje oplopen tot 23.974 euro.(Belga)