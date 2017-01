SUV: van trend naar fenomeen

Het Groot Woordenboek der Nederlandse Taal heeft er geen gepast woord voor en Wikipedia geeft evenmin uitsluitsel. Een Sports Utility Vehicle, zo staat er te lezen, is een wagen met een hoog laadvermogen die passagiers kan vervoeren, al dan niet gecombineerd met off-road-techniek in de vorm van vierwielaandrijving. Met zo'n uitleg kan je alle kanten op en kunnen de automerken een eigen invulling geven aan het begrip.

Amerikaanse uitvinding

De term is bedacht door medewerkers van het vermaarde Amerikaanse reclamebureau Saatchi & Saatchi - bedoeld om het verschil aan te geven tussen de rudimentaire jeep zoals we die kennen uit de Tweede Wereldoorlog en het nieuwe voertuigconcept dat vanuit Japan was komen overwaaien en door BMW werd geperfectioneerd.

Inmiddels hebben de diverse automerken een eigen invulling gegeven aan het begrip en laten de klant de keuze tussen twee- of vierwielaandrijving. In Europa zijn enkel Mercedes en Land Rover consequent blijven vasthouden aan het principe dat een SUV over vierwielaandrijving moet beschikken. Vandaar dat bij Mercedes de typebenaming van alle SUV-modellen begint met de letters 'GL', een verwijzing naar het Duitse woord 'Geländewagen'. Christophe Vloebergh (Mercedes-woordvoerder) : "We hebben die nomenclatuur een paar jaar geleden ingevoerd om de consument wegwijs maken in het ruime SUV-aanbod van ons merk. GLA geeft aan dat het om de SUV-versie gaat van de A-klasse, GLC verwijst naar de C-klasse, GLE naar de E-klasse, de GLS naar de S-klasse." Bij Audi dragen de SUV-modellen de typebenaming Q, bij BMW spreekt men over de X-reeks. Dat is geen overbodige luxe, gezien het veelvoud aan modellen en varianten.

Verdubbeling marktaandeel over een periode van vijf jaar

Terwijl de echte terreinwagens in Europa een nichefenomeen zijn geworden, boomt de SUV-verkoop als nooit tevoren. Vijf jaar geleden was het SUV-segment nog goed voor een marktaandeel van 11,5 procent, vorig jaar bedroeg dat al meer dan 25 procent. Eén op de vier nieuwe auto's in ons land is een SUV! Volgens gezaghebbende trendwatchers is het einde van de hausse nog niet in zicht. De populairste SUV in ons land is de Hyundai Tucson, gevolgd door de Renault Captur, VW Tiguan en Dacia Duster. Bij een sportwagenmerk als Porsche verkopen de Cayenne en Macan ondertussen beter dan de 911 en Cayman.

Bij de nieuwkomers op het autosalon van Brussel springt de nieuwste generatie SUV's op de diverse stands in het oog: Audi Q2 en Audi Q5, Ford Kuga, Infiniti QX 30, Land Rover Discovery, Mazda CX 5, Maserati Levante, Mercedes GLA, Peugeot 3008 en Peugeot 5008, Renault Koleos, Seat Ateca, Skoda Kodiaq, Suzuki Ignis, Ssangyong XLV en Toyota C-HR.

Misschien wel de mooiste nieuwkomer - de Alfa Romeo Stelvio - krijgen de salonbezoekers niet te zien. Die staat op de stand in een zogenaamde black box maar die is enkel toegankelijk op voorspraak van een hoge Alfa-pief. Meteen wordt duidelijk waarom de Alfa-verkoop naar een dramatisch dieptepunt is gezakt. Dan heb je een model waarmee je kan concurreren, maar het grote publiek krijgt de nieuwkomer niet te zien. De officiële uitleg is dat de Europese première is voorbehouden aan het autosalon van Genève. Dat de Stelvio eind 2016 al te zien was in de Verenigde Staten doet er blijkbaar niet toe.

Alternatieve aandrijving maakt een dure SUV fiscaal interessant

Het succes van het SUV-fenomeen wordt verklaard door het veiligheidsgevoel dat een SUV uitstraalt, door de vlotte instap en beter overzicht op het verkeer door de hogere zitpositie. Dat zijn sterke argumenten die vooral op vrouwen een overtuigende indruk maken. Mannen vallen meer voor de macholook van menige SUV.

Kijken we naar de nadelen dan zien we dat het hogere verbruik en hogere CO 2 -uitstoot van ervoor zorgen dat je hogere fiscale toeslagen moet betalen. Omdat een SUV doorgaans duurder is dan een vergelijkbare break of sedan, stijgt ook het 'voordeel alle aard'. Toch zit de verkoop van de dure luxueuze SUV's in de lift. Omdat die nu ook verkrijgbaar zijn als plug-in hybride en zij in die versie genieten van een fiscaal gunsttarief. Die regeling is ingevoerd om de verkoop van milieuvriendelijke voertuigen te stimuleren en zo de luchtkwaliteit te verbeteren, maar in de praktijk blijken de eigenaars weinig of geen gebruik te maken van de milieuvriendelijke hybride-technologie maar zijn ze enkel geïnteresseerd in de fiscale en financiële voordelen van het systeem.

Tot slot nog dit. Van wie nu een SUV bezit, koopt 90 procent opnieuw een SUV. Van wie nu met een break of berline rijdt, kiest 40 procent straks voor een SUV.