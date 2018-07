Superbiker in Mettet

Het historische circuit dat een deel van het oude stratencircuit van Mettet gebruikt, wordt unaniem als uniek bestempeld door zowel de piloten als het publiek, dat hier zeer dicht bij de actie kan plaatsnemen. Maar omdat het steeds nog spectaculairder en technischer kan, werd voor de editie 2018 een nieuwe tunnel, een daar bijhorende nieuwe jump en een aangepaste bocht bedacht. Het dossier rond dit nieuwe tracé wacht nog even op goedkeuring.

"We hebben een uniek circuit in zijn genre, maar we wilden het nog origineler en exclusiever maken zodat de piloten en het publiek een buitengewone totaalervaring beleven", verklaart organisator Freddy Tacheny. De deelnemerslijst is nog niet compleet, maar zoals gebruikelijk zullen de beste piloten uit alle disciplines aanwezig zijn.

De Superbiker biedt non-stop spektakel op de piste en in de paddock, maar ook heel wat animatie gedurende de drie dagen van dit evenement. Dit jaar zijn de Purple Helmets de blikvangers. Zij staan bekend als de "Monthy Pythons" van de motorwereld en brengen een wervelende show.

Ook de jongste fans worden niet vergeten met een echt kinderdorp. De toegang voor drie dagen kost 50 euro in voorverkoop en 65 euro ter plaatse. Jongeren tussen 12 en 17 jaar betalen slechts 30 euro in voorverkoop en 40 euro ter plaatse. Maar wie minder dan 12 jaar is, mag gratis binnen. Tickets zijn de koop via ticketmaster.be.(Belga)