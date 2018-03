Subaru onthult nieuwe Forester

De Japanse SUV blijft zijn beproefd concept van stoere allesdoener met sportieve trekjes trouw, maar evolueert wel duidelijk op vlak van design. Met trekken die gelijken op het fraaie voorkomen van de Viziz-7 concept car werd de Forester een stuk strakker, hoekiger en verleidelijker. Vooral in het interieur greep een revolutie plaats met een aankleding die veel uitnodigender werd dan de inboedel van de vorige generatie. Een modern multimediasysteem met een groot scherm maakt duidelijk dat de Forester weer helemaal bij de tijd is.

Daarnaast blijft de Subaru Forester een SUV die zich zowel op als naast het asfalt perfect thuis voelt. Subaru benadrukt dat de geloofde offroadcapaciteiten behouden blijven met een bodemvrijheid van 22 centimeter en de permanente symmetrische vierwielaandrijving. Voor de aandrijving doet de Forester beroep op de atmosferische 2.5 viercilinderboxermotor op benzine van 182 pk gekoppeld aan een CVT-automaat. Dat is uiteraard een configuratie die vooral op de Amerikaanse markt is gericht. Over het Europese aanbod - met een diesel of hybride? - is voorlopig nog niets bekend.(Belga)