Subaru, de eigenzinnige 4x4-specialist onder de Aziatische automerken

Tegen de stroom in roeien, is hard labeur. Bij Subaru weten ze daar alles van. Begin van de jaren negentig verkocht de Japanse constructeur in ons land jaarlijks zo'n 3.000 auto's, de voorbije jaren is dat aantal quasi gevierendeeld. Die neergang was het rechtstreekse gevolg van de sterke opmars van de dieselmotoren op de Belgische markt, door het forse prijsverschil tussen diesel en benzine. Maar dat prijsverschil wordt almaar kleiner en dus zien we nu een omgekeerde beweging - van de diesel terug naar de benzine. Ook al omdat dieselwagens in de vuurlijn van de milieubeweging én groene beleidsmakers zijn komen te liggen, wat heeft geleid tot hogere belastingtarieven voor de vervuilende diesels. Een aantal burgemeesters van grote Europese steden heeft bovendien te kennen op termijn dieselwagens uit het stadscentrum te zullen weren.

