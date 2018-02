"Steeds meer mensen geïnteresseerd in rijden op aardgas"

Steeds meer mensen raken geïnteresseerd in wagens op aardgas. Dat is in ieder geval de mening van de constructeurs na hun analyse van de gegevens van het voorbije Autosalon in Brussel. Toch aarzelen vele kandidaat-kopers blijkbaar nog. Hierbij een overzicht van de troeven van deze brandstof van de toekomst.

Rijden op aardgas is een economische keuze. Nochtans blijft aardgas onbekend voor het publiek en schrikt het nog vele Belgische automobilisten af, ook al biedt het heel wat voordelen. Door te rijden op aardgas moet u eigenlijk niets aan rijplezier inboeten, aangezien de prestaties van de motor vrijwel identiek zijn aan de versie die op benzine loopt. Verder is de brandstoftank even goed of zelfs beter beveiligd als in een benzineversie. Verder mag u bij een pollutie-alarm overal in Europa blijven verder rijden.

En dan is er natuurlijk de angst om geen aardgastankstation onderweg te vinden. Geen paniek, want mocht dat eens het geval zijn, dan schakelt de wagen automatisch over op benzine, die u zeker overal kan tanken. Door de combinatie van beide hebben de wagens op aardgas zelfs een indrukwekkend rijbereik dat naargelang de versie kan oplopen tot zelfs 1.300 km. Natuurlijk is het de bedoeling zo zuinig en zo goedkoop mogelijk te rijden, en dat gebeurt uiteraard op aardgas. Tenslotte is de aankoopprijs van een wagen op aardgas vergelijkbaar met een gelijkaardig model op benzine, en ook het onderhoud volgt het klassieke programma. Uiteraard moet het netwerk van tankpunten met aardgas zich nog verder uitbreiden. Maar als u nu reeds een CNG-tankstation dichtbij huis of het werk hebt, moet u de overstap misschien toch overwegen.(Belga)