SsangYong en Wind- & Watersport Vlaanderen gaan samenwerken

Voor de federatie zijn deze wagens ideaal, want ze worden regelmatig offroad ingezet om bijvoorbeeld materiaal van en naar een waterplas te brengen. Er moeten ook zeilbootjes in het water worden gereden via een aanhangwagen op een helling die in het water uitmondt. Verder zijn er ook activiteiten op het strand, waarbij het zeilmateriaal tot aan de waterlijn wordt gevoerd. Voor al die toepassingen zijn robuuste voertuigen nodig die ook over een efficiënte vierwielaandrijving beschikken.

Voor WWSV viel de keuze op SsangYong omwille van de terreineigenschappen, maar ook voor het geboden rijcomfort en de scherpe prijs-kwaliteitverhouding. Wind- & Watersport Vlaanderen koos overigens specifiek voor de gloednieuwe Musso. Deze "neushoorn" is een stevige pick-up die de voordelen van vierwielaandrijving linkt aan een handige laadbak om materiaal in te leggen. Kortom, voor zeilers, surfers en andere watersporters is dit een erg multifunctioneel 'werkpaard'.(Belga)