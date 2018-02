Spelen met de Ford Fiesta WRC

De Ford Fiesta WRC wordt het laatste nieuwe modelletje in de Lego Speed Champions reeks. Deze 203-delige set bestaat diverse velgen, twee verwisselbare motorkappen, waarvan een met spots voor nachtelijke ritten, een racedecoratie en een pilootfiguurtje.

De M-Sport Ford Fiesta WRC brengt de sensaties van de rallysport naar de huiskamer voor een prikje, want de set kost slechts 14,99 euro. De ontwerpers van Lego hebben de opvallende look van de Fiesta WRC fraai gereproduceerd, compleet met de verbrede wielkasten en de indrukwekkende voor- en achterspoilers. "Met twee rallywereldtitels en vijf zeges in 2017 is de M-Sport Ford Fiesta WRC een meer dan waardige aanvulling op de Lego Speed Champions collectie", verklaarde Mark Rushbrook, Ford global director motorsport. "Het Lego Speed Champions gamma is een ludieke manier om Fords succes in de autosport te vieren. We hopen dat hij toekomstige generaties van auto-ontwerpers, ingenieurs en rallypiloten kan inspireren."(Belga)