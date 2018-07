Spania GTA Spano, de exclusieve Spaanse bolide

De Spania GTA Spano is niet meteen nieuw, want het merk dat door Domingo Ochoa werd opgericht bestaat sinds 1994 en het model is al ruim 10 jaar op de markt. Maar de zeldzaamheid ervan - er werden slechts 99 exemplaren van gemaakt - zorgt ervoor dat deze bolide vrij onbekend is bij het grote publiek. Om er eentje tegen te komen, kan je best afzakken naar Monaco, Dubaï of Miami.

De wagen dook wel enkele keren op in films en videogames. De recentste evolutie werd vorige week onthuld in Madrid en brengt steeds meer exclusiviteit en technische verfijning. Daarnaast zorgt de De Spania GTA Spano voor heftige sensaties aan het stuur met de tot 925 pk en 1220 Nm opgevoerde V10 7990 cc van Dodge onder de motorkap. Om die prestaties nog verder te optimaliseren, kreeg de Spaanse bolide een nieuwe sequentiële zevenversnellingsbak aangemeten, waarmee de sprint van 0 tot 100 km/u in 2,9 seconden lukt en een top van 370 km/u bereikt kan worden.

De wagen krijgt verder nog een nieuw monocoque chassis uit carbon, titanium en grafeen. Daarmee worden stijfheid en een laag gewicht optimaal met elkaar verzoend om topprestaties neer te zetten. Een laatste detail: het prijskaartje van de Spania GTA Spano bedraagt minstens 700.000 euro.(Belga)