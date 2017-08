Spa-Francorchamps: In de regen is Max Verstappen de te kloppen man

'Dit weekend kleurt het circuit van Spa-Francorchamps oranje', zegt André Maes. De 66-jarige managing director van Spa Grand Prix, het bedrijf dat de Grote Prijs van België organiseert en eigendom is van het Waalse Gewest, verwacht zondag zo'n 100.000 autosportfans, de helft daarvan vanuit Nederland en Duitsland. 'In Nederland heeft de Verstappen-gekte toegeslagen en dat is goed nieuws voor de Grote Prijs van België.' Die kost de Waalse overheid elk jaar 5 à 8 miljoen. Dit jaar hopen de organisatoren break even te draaien. De economische return voor de regio wordt door Deloitte geraamd op 35 miljoen, de opbrengst voor de Belgische schatkist via btw en taksen schommelt rond de 6 miljoen. De organistoren rekenen op een omzet van 16,5 miljoen, wat een peulschil is in verhouding tot de miljarden die constructeurs, teams én sponsors jaarlijks spenderen.

Formule 1 is marketingtool geworden voor multinationals

De commercialisering en globalisering van de F1 zijn de verdienste van Bernie Ecclestone en zijn rechterhand André Maes. Die zetelt ook al jaren in het F1-organisatiecomité van de Internationale Automobiel Federatie (FIA) en beschikt over een wijdvertakt netwerk aan contacten binnen de internationale autosportwereld. Een en ander verklaart allicht waarom de Grote Prijs van België al jaren een vaste waarde is op de FIA-kalender. Het huidige F1-contract loopt nog tot 2018. Liberty, een Amerikaans mediabedrijf dat onder meer eigenaar is van Telenet, betaalde vorig jaar 7 miljard euro voor de eigendomsrechten van de F1. Volgens Maes is Liberty vragende partij voor een verlenging van het contract met Spa Grand Prix. Het Amerikaanse mediabedrijf wil het amusementsgehalte van de F1 verhogen naar analogie met de finales van de Superbowl en NBA in de Verenigde Staten en wil Spa-Francorchamps als testcase gebruiken.

Spa-Francorchamps is een levende legende

'Het mooiste circuit ter wereld', aldus zevenvoudig F1-wereldkampioen Michael Schumacher over Spa-Francorchamps. Met zes Grand Prix-overwinningen is hij er de absolute recordhouder. Het circuit wordt meestal in één adem genoemd met dat van Le Mans en Indianapolis. Maar die zijn anders: sneller maar minder spectaculair en niet zo veeleisend. Het legendarische tracé van Spa-Francorchamps is met een lengte van 6,9 km het langste op de F1-kalender en wordt gekenmerkt door grote hoogteverschillen en snelle, levensgevaarlijke bochten zoals Blanchimont en de Raidillon. Die worden bij droog weer plankgas genomen en hebben in het verleden een zware menselijke tol geëist. In 1985 bekocht Stefan Bellof er een gewaagd inhaalmanoeuvre met de dood. Aan de voet van de Raidillon probeerde hij Jacky Ickx voorbij te steken, maar die smeet de deur dicht waardoor de beloftevolle jonge Duitser tegen de vangrails knalde.

De moderne geschiedenis van het circuit gaat terug tot 1921. Ridder Jules de Thier, de toenmalige burgemeester van Spa en eigenaar van de Luikse krant La Meuse, wilde een snelheidsrace voor auto's organiseren tussen Spa, Malmedy en Stavelot. Zijn initiatief kende echter niet het verhoopte succes. Het daaropvolgende jaar lanceerde de Royal Automobile Club van België een uithoudingswedstrijd voor sportauto's die als 24 Uren van Spa-Francorchamps autosportgeschiedenis zal schrijven en tot op vandaag een publiekstrekker is. In 1925 won de Italiaan Antonio Ascari aan het stuur van een Alfa Romeo de eerste Grote Prijs van België.

Na de Tweede Wereldoorlog kwam er steeds meer kritiek op de lamentabele veiligheidsvoorzieningen op en het rond het circuit. Na een reeks spectaculaire crashes met onder andere Stirling Moss en Jackie Stewart verdween Spa-Francorchamps in de jaren zeventig zelfs even van de F1-kalender, ten voordele van Zolder en Nijvel. De uitbater reageerde en investeerde miljoenen in de aanleg van een nieuwe tracé. De terugkeer naar Spa-Francorchamps werd bekroond met een overwinning van Alain Prost. Le Professeur had achteraf niks dan lof voor het nieuwe circuit, dat veiliger was geworden zonder dat het zijn authentiek karakter had verloren. In de jaren tweeduizend werd nog eens 15 miljoen geïnvesteerd in nieuwe stands en een nieuwe pitlane. De omloop werd bovendien omgevormd tot een permanent circuit dat 220 dagen per jaar wordt gebruikt voor races en aanverwante activiteiten.

Wie zijn de regenspecialisten?

Een heikel punt blijft de onvoorspelbare weersevolutie op het Ardense hoogplateau. Dat is ook nu het geval. De kans dat het zondag regent, is fiftyfifty. Blijft het droog, dan gaat de overwinning bijna zeker naar een Mercedes- of Ferrari-piloot, meer bepaald Sebastian Vettel of Lewis Hamilton. De nummers één en twee in de tussenstand voor de wereldtitel zijn gepatenteerde hardrijders en hebben hier al eens gewonnen. Rijden die elkaar van de baan, dan ligt de weg open voor hun teamgenoten Kimi Räikkönen en Valtteri Bottas.

Door het verschil in motorvermogen tussen Ferrari, Mercedes en de andere teams vormen die laatste op een snelle omloop als Spa-Francorchamps geen reële bedreiging voor de twee topteams.

Als het zondag gaat regenen, ziet de situatie er plots anders uit. Er wordt dan trager gereden waardoor het voordeel van het surplus aan motorvermogen kleiner wordt. Op een doorweekte piste vergroot bovendien de invloed van de piloot. Die bedraagt volgens een Brits onderzoek op een droge baan nog amper 10 à 15 procent, maar bij regenweer hebben de rijderskwaliteit een veel grotere invloed.

Pompen of verzuipen

Dé regenspecialist is Max Verstappen. Het voorbije weekend blikte hij op een geïmproviseerde persontmoeting op het circuit van Zandvoort vooruit op de Grote Prijs van België van aanstaande zondag. 'Spa-Francorchamps is mijn lievelingscircuit, door de vele snelle bochten en grote hoogteverschillen. Blijft het zondag droog, dan komt mijn Red Bull power en topsnelheid tekort om Ferrari of Mercedes te kunnen bedreigen. Gaat het regenen, dan speelt het motorvermogen een minder belangrijke rol en kan de piloot het verschil maken. Spa-Francorchamps is voor mij bovendien een beetje een thuismatch. Winnen voor eigen publiek zou fantastisch zijn, maar Vettel en Hamilton zijn ook regenspecialisten. Het wordt pompen of verzuipen.'

Ook Stoffel Vandoorne rijdt dit weekend voor eigen publiek. Van een hype rond zijn persoon is vooralsnog geen sprake. Dat heeft ermee te maken dat hij voor McLaren rijdt, een van de meest succesvolle teams van de voorbije twintig jaar maar nu compleet op de sukkel. De samenwerking met motorenleverancier Honda is op een absoluut dieptepunt aanbeland: de motor is niet competitief en dat verklaart waarom de 25-jarige West-Vlaming zelden in de punten eindigt. Met Fernando Alonso heeft hij bovendien een wereldkampioen aan zijn zijde met het statuut van eerste rijder binnen het team. Ook Vandoorne hoopt op een race in de regen. Ondanks tegenvallende resultaten blijft hij een uitstekende piloot die in alle omstandigheden goed kan presteren - als zijn wagen mee wil. Naar alle waarschijnlijkheid blijft hij ook volgend jaar bij McLaren en krijgt hij bovendien opslag. Volgens de website TheDrive.com heeft onze landgenoot een jaarsalaris van 300.000 euro, een peulschil in vergelijking met de 40 miljoen die zijn teamgenoot Alonso elk jaar opstrijkt.

Renault: 40 jaar Formule 1

Een terugblik in de geschiedenis leert dat Renault in 1977 zijn debuut maakte in de Formule 1, met Jean-Pierre Jabouille aan het stuur van de revolutionaire V6 Turbo RS01. Hij was de eerste van een lange rij met bekende piloten zoals Alain Prost, Ayrton Senna, Damon Hill, Jacques Villeneuve, Michael Schumacher of Sebastian Vettel. Renault bezit niet alleen een eigen F1-team, het levert ook motoren aan andere renstallen. Dit jaar zijn dat Red Bull en Toro Rosso. De Renault-motoren worden ontwikkeld in Viry-Châtillon, door een team van 250 ingenieurs wier kennis en ervaring doorstroomt naar de motoren van de seriemodellen.

Karl Schuybroek (Renault Benelux): 'Autosport zit in het DNA van ons merk. Stichter Louis Renault was een succesvolle autopiloot die begin van de vorige eeuw een aantal snelheidsrecords vestigde aan het stuur van een auto die zijn familienaam droeg. Tot op de dag van vandaag is er een permanente uitwisseling van ideeën en knowhow tussen de ingenieurs die werken voor de autosportafdeling en de serieproductie. De F1 is meer dan ooit een superlaboratorium voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën die de efficiëntie en het verbruik ten goede komen.'

Renault Sport effent daarnaast de weg voor jong talent. Zo heeft Stoffel Vandoorne zijn eerste stappen in de racerij gezet aan het stuur van een Renault-éénzitter. Het F1-engagement is volgens Schuybroek ook een sterke motivator en een bindmiddel voor de 120.000 Renault-medewerkers. Het draagt ook bij aan de wereldwijde naamsbekendheid en het sportief imago van het Franse merk. Of Renault in Spa-Francorchamps op het podium zal eindigen, hangt af van het weer. Met de Duitser Nico Hülkenberg beschikt het Franse team over een sterke en gedreven piloot die in alle omstandigheden snel kan zijn. Volgens ingewijden heeft Renault de voorbije maanden een enorme stap vooruitgezet, en is de achterstand tegenover Ferrari en Mercedes kleiner geworden. Een plaats binnen de top 5 behoort tot de mogelijkheden. Als het regent. Zoals zo vaak, zullen de weersomstandigheden beslissen over winst en verlies. Met de bijkomstigheid dat in de regen de piloten het verschil maken, bij droog weer de ingenieurs.