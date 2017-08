Spa-Francorchamps: In de regen is Max Verstappen de te kloppen man

'Dit weekend kleurt het circuit van Spa-Francorchamps oranje', zegt André Maes. De 66-jarige managing director van Spa Grand Prix, het bedrijf dat de Grote Prijs van België organiseert en eigendom is van het Waalse Gewest, verwacht zondag zo'n 100.000 autosportfans, de helft daarvan vanuit Nederland en Duitsland. 'In Nederland heeft de Verstappen-gekte toegeslagen en dat is goed nieuws voor de Grote Prijs van België.' Die kost de Waalse overheid elk jaar 5 à 8 miljoen. Dit jaar hopen de organisatoren break even te draaien. De economische return voor de regio wordt door Deloitte geraamd op 35 miljoen, de opbrengst voor de Belgische schatkist via btw en taksen schommelt rond de 6 miljoen. De organistoren rekenen op een omzet van 16,5 miljoen, wat een peulschil is in verhouding tot de miljarden die constructeurs, teams én sponsors jaarlijks spenderen.

