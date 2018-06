Sono Sion telt al 5.000 bestellingen

Sono Motors is nog niet zo bekend bij het brede publiek. Het is een Duitse constructeur die in München gevestigd is en de Sion lanceerde. Dit is een elektrische stadsauto met fotovoltaïsche cellen in zijn koetswerk. Hiermee kan de wagen zijn batterijen overdag autonoom opladen en doet hij meteen dienst als mobiel oplaadstation. Opladen aan een stekker is eveneens mogelijk.

De Sion is 4,10 meter lang en biedt plaats aan vijf personen. Deze wagen werd een jaar geleden op de markt gebracht en overschreed zopas de kaap van 5.000 bestellingen. De meeste kopers kwamen tot hiertoe uit Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. Naargelang de versie en de uitvoering, kost de Sono Sion ongeveer 20.000 euro, de batterijen inbegrepen. Het bedrijf zegt voor de productie samen te werken met gerenommeerde industriële partners en toeleveranciers, wat een kwaliteitsgarantie moet verzekeren.(Belga)