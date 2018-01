'Soms is het efficiënter bestaande spoorwegen te asfalteren voor zelfrijdende voertuigen'

'Als iedereen de auto zou delen, zijn er 4 tot 25 keer minder wagens nodig.' Griet De Ceuster, directeur van Transport & Mobility Leuven, pleit resoluut voor een out of the box-aanpak in de autosector.