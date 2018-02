Smartphone die even sterk is als een Land Rover

Deze nieuwe Land Rover Explore smartphone is even sterk als functioneel, net als de Discovery waarop hij is geïnspireerd. Hij heeft een behoorlijke autonomie, want de batterij kan ruim 2 dagen mee bij normaal gebruik. Op die manier blijft de gebruiker ook bereikbaar in moeilijke omstandigheden. Deze telefoon werd ontwikkeld door Land Rover in samenwerking met de Bullitt Group en zal worden onthuld op het Mobile World Congress in Barcelona. Een krachtige batterij van 4000 mAh biedt dus voldoende autonomie om er een weekend op uit te trekken; ideaal dus om te fietsen of te skiën met een (5inch HD) scherm dat bijvoorbeeld wordt geactiveerd voor de navigatiefunctie. Land Rover belooft ook dat deze smartphone een val van 1,8 meter overleefd. Standaard wordt er een beeldschermbescherming op gemonteerd en bovendien kan de telefoon ook tegen (zout) water. Dit nieuwe apparaat is uiteraard ook compatibel met alle Land Rover applicaties.

De Land Rover Explore zal gelanceerd worden met het Adventure pack (649 euro), dat ook draagbare navigatie biedt op de smartphone. Men kan dit pakket bestellen vanaf 26 april 2018 via www.landroverexplore.com en via specifieke verkopers, waaronder AS Adventure in België.(Belga)