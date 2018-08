Smart lanceert sportieve en exclusieve Brabus 125R

Deze 125 pk en 200 Nm sterke Smart Brabus 125R kwam er om de 15de verjaardag van de samenwerking tussen de Duitse tuner en het merk van supercompacte stadswagens te vieren. Dit wordt in ieder geval een zeer zeldzame Smart want er zullen slechts 125 exemplaren van gemaakt worden, waarvan maar enkele bestemd zijn voor de Belgische markt.

De 0,9 liter driecilinder kreeg een vitaminekuur en spurt zo in amper 9,2 seconden van 0 tot 100 km/h, terwijl zijn topsnelheid elektronisch is beperkt op 175 km/u. Om een sportief rijgedrag te verzekeren kreeg de 125R een 30 mm verlaagde ophanging en sportieve Yokohama rubbers rond de fraaie Brabus Monoblock IX velgen van 16 of 17 duim.

De Smart Brabus Cabrio 125R is beschikbaar in een zwart glanzende of grijs titanium matte koetswerklak en is getooid met een specifieke aerodynamische kit en tal van sportieve accenten. Ook het interieur straalt de gepaste sportieve sfeer uit. Het enige 'minpunt' van deze Smart is zijn prijskaartje dat oploopt tot zo'n 40.000 euro. Waanzinnig voor zijn minuscule auto, maar de exclusiviteit is zo natuurlijk wel verzekerd.(Belga)