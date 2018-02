Skoda toont Vision X in Genève

Het prototype vertoont compacte afmetingen waardoor hij tot de stadswagens gerekend kan worden. De Vision X vormt een belangrijke etappe in de productstrategie van Skoda richting 2025. Het koetswerk wordt gekenmerkt door strakke lijnen en rechte oppervlakken, waarbij de 20 duims velgen en het gekleurde dak voor een pittig accent zorgen. Verder leveren de smalle lichtblokken een "robotlook" op, die wat lijkt op de huidige designstijl van Citroën.

Het interieur geeft een voorproefje van de stijl van de toekomstige modellen van Skoda. Het vertoont modernere trekken met een bijzonder clean dashboard met weinig toetsen en knoppen, een sfeerverlichting die aanpasbaar is aan het humeur van de bestuurder en uiteraard is er ook een groot, centraal aanraakscherm aanwezig waarmee alle functies in verband met het comfort, de veiligheid en de connectiviteit worden bediend.(Belga)