Skoda toont Vision RS in Parijs

Skoda gaf nog slechts enkele schetsen vrij van de Vision RS concept car die zijn echte première pas in oktober in de Franse hoofdstad zal beleven. Dit studiemodel geeft een voorproefje van een nieuw compact model, waarvan nu reeds werd gemeld dat het een lengte van 4.356 millimeter en een wielbasis van 2.650 millimeter zal hebben.

Tegelijk toont de Vision RS een nieuw RS-logo en tal van nieuwe dynamische attributen die op de toekomstige RS-modellen zullen opduiken, zoals de fraai gestileerde koplampen, de diffuser en de spoilers. Over de technische specificaties en aandrijvingen werd nog geen informatie vrijgegeven. Meer details volgen na de presentatie in Parijs in oktober.(Belga)