Skoda toont vernieuwde Fabia in Genève

Deze Fabia van de derde generatie kwam in 2014 op de markt. Voortaan wordt zowel voor- als achteraan wordt voortaan gebruik gemaakt van led-verlichting die zorgt voor meer lichtopbrengst en een lager energieverbruik. Er worden voor het eerst ook 18-duimsvelgen voorzien op de accessoirelijst. De constructeur belooft ook een vernieuwd interieur en een aangepast infotainmentsysteem (Swing) met een 6,5 inch groot aanraakscherm.

Hoewel het platform onaangeroerd blijft, zien we wel een belangrijke technologische evolutie onder de motorkap want de Fabia is het eerste model binnen de VW-groep dat de TDI-dieseltechnologie overboord gooit. De vernieuwde Skoda wordt enkel aangeboden met 1.0 l grote driecilinder benzinemotoren. Het gamma bestaat uit twee atmosferische (zonder turbo, nvdr.) MPI-motoren die 60 of 75 pk leveren. Wie meer vermogen wilt wordt bediend met de TSI turbomotoren met rechtstreekse inspuiting, die goed zijn voor 95 of 110 pk. De constructeur voorziet ook extra rijhulpsystemen zoals een dodehoekmonitor. De overige details van de vernieuwde Fabia zullen op het salon van Genève, begin maart, worden onthuld.(Belga)