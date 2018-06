Skoda SUV op de Nürburgring

Precies van de die grootste SUV zou er ook een sportieve versie volgen, want de voorbije dagen maakte een snelle Kodiaq zijn opwachting op de Nordschleife van de Duitse Nürburgring. Het gaat om een nauwelijks gecamoufleerde RS-versie van de Kodiaq. Onder de motorkap draait een 2.0 TDI dieselmotor die 240 pk en 500 Nm levert.

Deze krachtige SUV werd in handen gegeven van niemand minder dan Sabine Schmitz. Deze dame is geen onbekende op dit circuit dat in Duitsland het koosnaampje 'Grüne Helle' kreeg. De pilote groeide op in de buurt van het circuit en verwierf vooral faam als pilote van de "Ring Taxi" waar ze passagier meeneemt voor een circuitdoop.

Deze keer zat ze aan het stuur van de Skoda SUV en haar rondje leverde meteen een record op. Deze Skoda Kodiaq RS draaide immers de snelste tijd in de categorie voor SUV's met zeven zitplaatsen. Sabine Schmitz klokte een tijd van 9:29.84 min en dat is de beste tijd voor dit type wagen. Skoda zal deze versie overigens commercialiseren, want de Kodiaq RS zal worden onthuld op Mondiale de l'Automobile in Parijs.(Belga)