Skoda onthult Kamiq in China

Binnen enkele dagen wordt echt het doek van deze gloednieuwe Kamiq getrokken op het Autosalon van Peking. Dit wordt het kleinste SUV-model in de nieuwe line-up van Skoda, onder de Kodiaq en de Karoq. Wordt deze compacte crossover de gedoodverfde opvolger van de Yeti? Voor de Chinese markt wel, maar niet voor ons, want hier zal hij niet in het gamma opgenomen worden. Maar aangezien zustermerk Volkswagen de T-Roc in het aanbod heeft, is de kans groot dat Skoda nog een andere variant van een compacte SUV, specifiek afgestemd op de Europese markt, zal lanceren.

De Kamiq is 4.390 mm lang, 1.781 mm breed, 1.593 mm hoog en heeft een wielbasis van 2.610 mm. Hij deelt de technische basis met de Lavida, die gebruik maakt van een aangepaste versie van het bekende PQ34-platform van VW. Het motorenaanbod blijft beperkt tot de 1,5 liter benzinemotor met 109 pk. De stijltaal van de Kamiq stemt volledig overeen met die van de grotere SUV's van het Tsjechische merk, al zorgen typische lichtblokken toch voor een eigen identiteit. Meer details en specificaties volgen na de officiële voorstelling binnen enkele dagen.(Belga)