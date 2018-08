Skoda lanceert Karoq Scout

De Skoda's van de Scout-familie trekken de kaart van stijlvol avontuur. Dat gebeurt met een hedendaagse en moderne look, degelijke offroad-capaciteiten dankzij de vierwielaandrijving en een hoog niveau van comfort en technologie. De middelgrote SUV is met zijn relatief compact formaat ook zeer wendbaar in alle omstandigheden.

Voor de aandrijving van de Karoq Scout is er keuze uit de nieuwe 1.5 TSI 150 op benzine van de Volkswagen Groep gekoppeld aan de DSG 7 versnellingsbak, of een van de versies van 2.0 TDI diesel met 150 of 190 pk.

Om zijn avontuurlijke look in de verf te zetten kreeg de Karoq Scout een specifieke koetswerkbescherming en 19"-velgen. In het interieur kregen de stoelen een nieuwe bekleding, is er sfeerverlichting voorzien en zorgt het virtuele dashboard voor een ultramodern accent. Uiteraard heeft de Karoq Scout ook recht op de recentste multimediatoepassingen van het merk.(Belga)