Skoda krijgt nieuwe designer

De nieuwe man moet deze koers aanhouden en zal daar wellicht ook in lukken want het is een creatieve duizendpoot. Stefani is geen onbekende binnen de VW groep want hij was van 2002 tot nu toe actief bij Volkswagen waar hij mede verantwoordelijk was voor de vormgeving van de Up!, de Polo, de Jetta, de Tiguan, de huidige Golf maar ook bij de concept cars van het I.D.-gamma. Hi zal dus Skoda in het digitale tijdperk moeten leiden en zal ook verantwoordelijk worden voor de vormgeving van elektrisch aangedreven modellen. Oiver Stefani is vandaag 53 en hij studeerde in Braunschweig in in het Californische Pasadena.(Belga)