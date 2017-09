Skoda Kodiaq verkozen tot beste trekauto

De Kodiaq won niet alleen zijn prijsklasse maar bleek ook de beste algemeen bij de voertuigen met een gewicht van minder dan 1.800 kg. Met deze overwinningen schopte hij het ook tot "beste keuze van de jury". Door de 2.0 TDI 190 DSG kan hij perfect vertrekken met een stevige last en hij levert bovendien keurige prestaties bij normaal gebruik. De jury vond het tevens een bijzonder homogene auto die onder alle omstandigheden erg aangenaam blijft. Professionals die hun wagen gebruiken voor hun werk en liefhebbers van kamperen met de caravan hebben nood aan een zeker sleepvermogen. Ze zijn dus bijzonder geïnteresseerd in de resultaten van deze Britse wedstrijd, die al 35 jaar wordt georganiseerd. De juryleden onderwerpen de wagens aan forse proeven maar ze schotelen hen ook conventioneel asfalt voor. De vierwielaangedreven voertuigen worden in diverse categorieën onderverdeeld.

Er worden ook andere elementen beoordeeld zoals het gebruiksgemak om een aanhanger aan te koppelen of ergonomie tijdens het rijden (4x4 of met een caravan). Men houdt ook rekening met de duidelijkheid van de handleiding voor het offroad rijden. De proeven verlopen over vier dagen en alle 4x4 voertuigen, gewone wagens met vierwielaandrijving en pick-ups komen aan bod. In 2018 werden 44 modellen getest en de resultaten werden op 22 september bekend gemaakt. (Belga)