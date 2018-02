Skoda kende recordverkoop in januari

De groei van Skoda zet zich door op de belangrijke markten waar het Tsjechische merk aanwezig is: in Europa steeg de verkoop met 13,7 procent, in Rusland met 26 procent en in India met 13,8 procent. De populariteit van de nieuwe SUV-modellen Kodiaq en Karoq was daar natuurlijk niet vreemd aan, terwijl ook de Citigo en de Fabia begin 2018 zeer vlot de deuren van de dealers uitrolden.

"Skoda maakte inderdaad een bliksemstart bij het begin van dit nieuwe jaar. De groeiende vraag bewijst dat we ons met het huidige productaanbod in een uitstekende positie bevinden", zegt Alain Favey van de verkoop en marketing van Skoda. "Zoals uit de cijfers van januari blijkt, blijft het verkoopvolume van onze producten hoog. De nieuwe producten die we begin maart op het Salon van Genève voorstellen zullen deze groei nog een extra impuls geven in de volgende maanden. Ik denk hierbij uiteraard in de eerste plaats aan de facelift van de Fabia die we in Zwitserland zullen onthullen."(Belga)