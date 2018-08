Skoda Karoq Sportline

Deze nieuwe versie oogt niet alleen sportiever, de Sportline wordt ook voorzien van een krachtige motorisatie in de vorm van de 2.0 TFSI die 190 pk levert. Dieselrijders kunnen uiteraard een even krachtoge 2.0 TDI bestellen. Deze motorisaties worden desgewenst met een automatische zevenraps DSG-versnellingsbak met dubbele koppeling en vierwielaandrijving geleverd. De 1.5 TSI met 150 pk is enkel met voorwielaandrijving leverbaar. Deze sportieve versie herken je aan de vernieuwde bumpers en de exclusieve zwarte 18-duimsvelgen 'Mytikas'.

Wie wil kan ook nog grotere 'Vega' alu velgen bestellen. Verder komen er getinte zijruiten en specifieke zwarte dakrails. Binnenin heeft men ook oog voor comfort, want de stoelen worden in luchtdoorlatend 'Thermoflux' bekleed, wat vooral in de zomermaanden frisser aanvoelt voor de passagiers. Het multifunctionele stuur werd met geperforeerd leer bekleed en komt met zilverkleurige stiknaden.

De klant kan het interieur verder uitrusten met de digitale virtuele cockpit en de passagiers kunnen onderweg gebruik maken van de hotspotfunctie om met hun mobiele toestellen te surfen. Het spreekt voor zich dat deze versie - net als alle andere Skoda's - tal van 'Siply Clever'-oplossingen biedt in de vorm van weldoordachte opbergvakken en tal van andere eenvoudige, maar handige extraatjes zoals bijvoorbeeld de elektrische achterklep die je met een voetbeweging onder de bumper kan openen.(Belga)