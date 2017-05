Skoda Karoq laat zich zien

Volgende week zal Skoda dit belangrijke model in Stockholm lanceren maar voor het zover is krijgen we nog een eerste glimp van de snuit van de wagen te zien. We zien een hoger koetswerk met dakrails en een breed radiatorrooster dat wat lijkt op dat van de Kodiaq en de Tsjechische constructeur kiest resoluut voor ledtechnologie in de koplampen. Die krijgen optioneel full led technologie. Ook de achterlichten delen deze technologie. Volgens Skoda is het interieur het ruimste binnen zijn segment en dat is niet verwonderlijk want praktisch gebruiksgemak is het handelsmerk van de Volkswagen-dochter. Het is niet verwonderlijk dat Skoda ook een compact SUV-model lanceert want steeds meer consumenten zwichten voor deze koetswerkvorm. Anders gesteld, Skoda wil niet langer dat Octavia-klanten 'overlopen' naar de Nissan Qashqai of de Hyundai Tucson, meteen de twee belangrijkste concurrenten voor de Karoq. Onder de motorkap monteert men de bekende benzine- en dieselmotoren uit de VW groep. De bestsellers worden ongetwijfeld de 1.6 TDI en op benzine zal dat de 1.0 driecilinder en wellicht ook de nieuwe 1.5 TSI-motor worden. Deze Karoq zal eveneens beschikbaar zijn met vierwielaandrijving. De basisversies zullen omwille van prijs- en verbruiksredenen op de vooras worden aangedreven.

(Belga)