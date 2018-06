Skoda is andermaal partner van Tour de France

Skoda levert traditioneel ook de auto van de koersdirecteur Christian Prudhomme, van waaruit de man de wielerwedstrijd volgt en belangrijke beslissingen kan nemen. De wagen wordt grondig aangepast en is uitgerust met geavanceerde communicatietechnologie zodat hij met iedereen in verbinding staat. Het gaat om een rode Superb berline, het topmodel van de Tsjechische constructeur.

Je herkent dit bijzondere exemplaar aan de diverse antennes en de bijkomende aerodynamische elementen op de motorkap boven de voorruit en de achterruit. Deze 'spoilers' zijn nodig omdat de koersdirecteur vaak rechtop staat in de wagen, waarbij hij door het grote panoramische schuifdak staat. De spoilers zetten hem 'uit de wind'.

De Tour de France start op 7 juli en duurt 21 dagen. Er komen 176 renners aan de start en die zullen gedurende de drie weken lange wedstrijd 3.351 kilometers afleggen. Het is geen toeval dat Skoda de wielersport steunt want de oprichters van het merk (technicus Vaclav Laurin en de boekhandelaar Vaclav Klement) startten meer dan een eeuw geleden met de productie van tweewielers. Sinds kort sponsort Skoda ook het wielrennen voor vrouwen via onder andere de website "WeLoveCycling.com".(Belga)