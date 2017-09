Skoda herdenkt Favorit

De Skoda Favorit werd 30 jaar geleden voorgesteld op een beurs voor technologie in Brno en betekende een mijlpaal in de geschiedenis van het Tsjechische automerk. Met dit model had men ook internationale ambities om de Westerse markten aan te boren. Daarvoor had Skoda het nodige huiswerk verricht en voor het eerst ook verscheidene externe specialisten geraadpleegd. Zo assisteerde Bertone voor het design en tekenden Porsche-ingenieurs de ophanging.

Het resultaat was een degelijke, moderne en aantrekkelijk wagen met de motor voorin en voorwielaandrijving. Naast de hatchback, kwam er later ook een break en een pickup-versie bij. De Favorit bood het nodige rijplezier en was ook zeer succesvol in de rallysport met de specifiek daarvoor ontwikkelde varianten. Tussen 1987 en 1995 werden meer dan 1 miljoen exemplaren van de Favorit in al zijn versies geproduceerd, waarna de opvolger Felicia de fakkel overnam. (Belga)