Skoda bouwt miljoenste SUV-model

Het gaat om een groene Karoq - Skoda's jongste SUV-model - dat inmiddels werd geleverd aan zijn gelukkige eigenaar in Spanje. Deze miljoenste Skoda SUV wordt aangedreven door de 1.5 TSI benzinemotor van 150 pk. De nieuwe eigenaar koos voor de Skoda omwille van de keurige afwerking, de verfijnde uitrusting en de uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding.

Skoda verkoopt momenteel twee SUV-modellen: De Karoq en de Kodiaq. Die laatste is de grootste van het Skoda SUV-gamma en er volgt ook nog een derde SUV-model dat onder de Karoq zal worden gepositioneerd. Voor de Chinese markt wordt ook de Skoda Kamiq gebouwd. Na de succesvolle Octavia en Superb zet de Tsjechische constructeur volop in op deze trendy SUV-modellen. Skoda zette bijna tien jaar geleden (2009) zijn eerste voorzichtige stappen in het SUV-segment met de lancering van de Yeti. Toen in 2017 voor dit model het doek viel, stond de productieteller op 680.000. Van de Karoq zelf werden sinds de lancering vorig jaar reeds 87.800 exemplaren gebouwd.(Belga)