Skoda bouwt 20 miljoenste auto

De wagen in kwestie is een Karoq SUV-model en voor Skoda i dit een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van het merk. Skoda is één van de oudste constructeurs want de eerste Laurin & Klement Voiturette A werd al in 1905 gebouwd zodat het merk een traditie van ruim een eeuw heeft. De constructeur die sinds 1991 deel uitmaakt van de Volkswagen groep bouwde tot dat jaar 5 miljoen voertuigen. Sinds het merk behoort tot de Volkswagen groep, werd het gamma danig uitgebreid met modellen als de Octavia, de Fabia en later ook de Superb waardoor de productieaantallen stegen. Door onder de vleugels van de VW Groep te kunnen werken, had het merk ook toegang tot technologie en vooral zuinige (diesel-)motoren van VW-origine. Tussen 1991 en nu werden nogmaals 15 miljoen wagens gebouwd. De jongste jaren zet de constructeur ook in op trendy SUV-modellen met de komst van de grote Kodiaq. Op korte termijn volgen ook nog twee bijkomende compactere SUV's met Skoda badge. Wanneer we iets verder in de toekomst kijken wil Skoda vooral inzetten op elektrische mobiliteit met de "Strategy 2025" die ook voor moederhuis VW de te volgen weg is. (Belga)