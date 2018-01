Singapore voert verbod in op bijkomende auto's

Door het aantal auto's te bevriezen wil de Zuidoost-Aziatische stadstaat met een bevolking van 5,6 miljoen een vekeersinfarct vermijden en de inwoners aanzetten om alternatieve vervoermiddelen te gebruiken.

De jongste jaren was in Singapore al een beperking van kracht op het aantal nieuwe auto's, die varieerde van 0,25 tot 0,5 procent nieuwe auto's per jaar. Op 1 februari wordt dat aantal echter bevroren. Vanaf donderdag kunnen inwoners dan nog enkel een toelating krijgen om een nieuwe wagen in te schrijven als ze een oude wagen opgeven. Elke maand wordt een veiling georganiseerd waarbij de prijs voor zo'n toelating met opbod wordt bepaald. De prijzen daarvoor kunnen al snel oplopen tot de aankoopprijs van een nieuwe auto.

In Singapore zijn ongeveer 575.000 privévoertuigen ingeschreven. In verhouding tot het bevolkingsaantal is dat weinig, maar de stadstaat is maar 720 vierkante kilometer groot. Volgens het ministerie van Transport zijn op 12 procent van de totale oppervlakte straten aangelegd en is er nog weinig speling om het wegennet uit te breiden. Onlangs werd er onder meer nog een begraafplaats geruimd om extra plaats voor het verkeer te creëren