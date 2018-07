Seetroën tegen wagenziekte

Met meer mogelijkheden om in de auto smartphones en tablets te bekijken, is het risico op wagenziekte tegenwoordig natuurlijk veel groter voor de passagiers. Uit onderzoek blijft dat ruim 30 miljoen mensen in Europa last hebben van chronische wagenziekte. Citroën lanceert daarom de eerste bril die deze onaangename kwaal bestrijdt.

Het principe van de Seetroën bril is simpel: hij bevat een gekleurde vloeistof die de lijn van de horizon opnieuw creëert om zo het conflict tussen de zintuigen te neutraliseren. De bril heeft geen glazen dus kan door iedereen gedragen worden, zelfs over een andere bril. De Seetroën is beschikbaar voor 99 euro via de website www.lifestyle.citroen.com(Belga)