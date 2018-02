Secma lanceert Fun Buggy

Secma produceert normaal compacte voertuigen bestemd voor gebruik op de gebaande wegen. Maar geïnspireerd door de SUV trend, vatte de kleine constructeur het idee op om een Fun Buggy versie van zijn F16 Turbo te ontwikkelen. Deze kleine allesdoener weegt 576 kilogram, heeft een bodemvrijheid van 22 cm, en is daarbij slechts 1,24 meter hoog en 2,76 meter lang. De Fun Buggy staat op 16" velgen geschoeid met Michelin Cross Climate rubbers.

Voor de aandrijving wordt beroep gedaan op de 1.6 liter K4M Renault-motor gekoppeld aan een manuele vijfbak, die hier 105 pk en 148 Nm ontwikkelt en aan de Euro6-normen voldoet. Die power wordt op de achterwielen gezet voor een maximaal rijplezier op onverhard terrein. De topsnelheid bedraagt 180 km/u en zal in deze kleine bolide beslist heel indrukwekkend zijn. De Fun Buggy is niet geschikt voor heel steile beklimmingen, maar houdt uiteraard wel van een ritje naast gebaande wegen in de modder of het zand. Wie een rijbewijs B bezit mag er meer rijden. De Fun Buggy's worden in Frankrijk vervaardigd en zijn te koop vanaf 19.800 euro.(Belga)